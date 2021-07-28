Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании совместной тюркской армии

Турция и Азербайджан обсуждают создание совместной тюркской армии. Об этом сообщил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, пишет "Sputnik Азербайджан".

По его словам, в рамках договоренностей, в том числе, проводятся и военные учения двух стран.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении.

Ранее президенты Азербайджана и Турции подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях, которую президент Азербайджана назвал исторической. По его словам, она охватывает все направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в том числе регламентирует обязательства по обороне и взаимопомощи.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключал, что в рамках Шушинского соглашения на территории Азербайджана может быть создана турецкая военная база.