Суточное число covid-зараженных свердловчан продублировало антирекорд прошлой недели

Количество новых зараженных коронавирусом свердловчан повторило антирекорд прошлой недели, когда за сутки было зарегистрировано 495 случаев заболевания. Об этом Накануне.RU сообщили в оперштабе Свердловской области. Таким образом, общее число зараженных составило 105 тыс. 903 человека.

798 пациентов госпитализировано в тяжелом состоянии. Из них 492 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 390 – на аппаратах ИВЛ. Еще 6 тыс. 791 человек находится в состоянии средней степени тяжести.

Число смертей среди зараженных снова увеличилось: зарегистрировано 18 летальных исходов. Общее число - 4 тыс. 294. Победить болезнь смогли еще 451 человек, увеличив статистику выздоровевших до 98 тыс. 453.

Напомним, что вчера на 36 году жизни скончался судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Антон Белых, известный по резонансным делам. По неподтвержденной информации, он был заражен COVID-19.