Зюганов – Путину: "Даже подвыпившему Ельцину после дефолта хватило ума развернуть страну на лево-патриотические рельсы"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России. "У вас, Владимир Владимирович, всего два выбора: или социализация жизни, или фашизация. Фашизация с расправами над оппозицией, лживые людоедские реформы пенсионные, рейдерские захваты. Даже подвыпившему Ельцину после дефолта хватило ума развернуть страну на лево-патриотические рельсы. Мои предложения – у вас на столе", - заявил Зюганов на пресс-конференции.

Он добавил: "То, что творит ЦИК и администрация президента – это не идет ни в какие права и нормы".

Глава КПРФ также высказался по поводу преследования сторонников партии. Например, по поводу Николая Бондаренко – депутата заксобрания Саратовской области, который теперь будет претендовать на место в Госдуме. Сейчас ему пытаются вменить экстремизм из-за публикации десятилетней давности. "Бондаренко – одаренный, талантливый, мужественный человек. Все собаки в мире знают, что в "Единой России" программу свою провалили, а его преследуют за критику этой программы. Это попытка расправы. Будет в пятницу, субботу и воскресенье общероссийский пикет в защиту всех, с кем сегодня пытаются расправиться", - анонсировал Зюганов. У лидера коммунистов есть также претензии к россиянам: "Вы не имеете право отдавать на съедение наиболее талантливых и ярких людей, которые защищают ваши интересы – это я обращаюсь к населению нашей страны".

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин добавил, что по отношению к Бондаренко "власть посылает сигналы, начинаются угрозы". "Но Бондаренко – зарегистрированный кандидат. Никаких правовых оснований у ЦИК нет его отстранять. Мы будем обращаться в Верховный суд", - заявил Афонин.

"Субботнее решение ЦИК по исключению Грудинина – не только КПРФ, но и все жители страны восприняли с возмущением. Это не правовое, политизированное решение, которое дестабилизирует ситуацию в стране. Грудинин будет участвовать в кампании, мы продолжим бороться. С субботы по всей стране наши кандидаты проводят акции протеста у избиркомов, и эта работа будет увеличиваться. Мы отстоим и защитим всех наших товарищей, подвергающихся давлению", - добавил зампред ЦК КПРФ.