Детей, ехавших из Петербурга в Тюмень, сняли с поезда в Екатеринбурге из-за отравления

В Екатеринбурге прокуратура разбирается в ситуации с отравлением детей, ехавших на поезде в соседнюю область.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, рано утром во вторник на станцию "Екатеринбург-Пассажирский" поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Тюмень, прибыли три ребенка с признаками пищевого отравления. Все они были госпитализированы.

По предварительной информации, группа детей в составе 18 человек и двух сопровождающих перед поездкой поели в ресторане отеля "Ладога" в Петербурге. В дороге дети почувствовали себя плохо, в результате некоторые из них были сняты с поезда на станциях Шарья и Киров для оказания медицинской помощи.

Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области взяты пробы и образцы воды и питания в самом поезде. Свои проверки начали Свердловская и Тюменская транспортные прокуратуры. Их результаты находятся на контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого.