28 Июля 2021
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Общество В России
туризм туристы сплав (2007) | Фото: www.yakutiatravel.com

Продажи туров по РФ с кешбэком продлили до конца августа

Ростуризм сообщил о продлении на месяц текущего этапа продаж туров по России с кешбэком. Текущее окно продаж завершается 31 июля.

Как заявила глава ведомства Зарина Догузова, программой с момента ее запуска воспользовались более двух миллионов человек.

При этом, по ее словам, выделенные правительством деньги на программу позволяют продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа, передает "Интерфакс".

Туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря.

Напомним, сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Новый этап программы стартовал 18 марта и завершится в конце текущего года.

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Теги: кешбэк, туры по россии, ростуризм



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