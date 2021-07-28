28 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Екатеринбурге скончался судья Белых, известный по резонансным делам

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Антон Белых скончался на 36 году жизни. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе суда.

"Скончался 27 июля. Причин пока у нас нет, ждем свидетельство о смерти", - заявили в пресс-службе.

По неподтвержденной информации, у судьи был диагностирован коронавирус.

Антон Белых известен по делам о несанкционированных протестах в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. Так, судья вел дело уличного художника Тимы Ради и депутата гордумы Константина Киселева, а также по громким делам бывшего вице-мэра города Виктора Контеева, экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Уроженец Кургана был назначен судьей Ленинского районного суда Екатеринбурга 2 января 2016 г., где и работал до вчерашнего дня.

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Теги: судья, Антон Белых, смерть, Ленинский районный суд, Екатеринбург



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