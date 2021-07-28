28 Июля 2021
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Экономика Свердловская область
Пустой кошелек, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

УФАС проверит свердловские магазины, где может быть дефицит сахара

В Свердловском УФАС России рассказали о причинах роста цен на сахар в регионе. Также там пообещали проверить магазины, где может наблюдаться его дефицит.

Напомним, за последний месяц жителям Екатеринбурга все сложнее найти обычный белый сахар-песок на прилавках магазинов. Как сообщают читатели Накануне.RU, чаще всего на полках остается только дорогой коричневый или сахар в кубиках, из-за чего приходится наведываться сразу в несколько продуктовых.

Аналогичная ситуация наблюдается и по области: на нехватку белого сахара жалуются садоводы Новоуральска, Североуральска и Серова, которые уверены в создании искусственного ажиотажа в период заготовок. В ситуации уже попросили разобраться председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции глава регионального антимонопольного ведомства Дмитрий Шалабодов, подводя итоги первого полугодия 2021 года, цены на сахар растут - это связано с тем, что сейчас все активно начинают заниматься заготовкой варений, джемов и конфитюров к зиме.

Сахар(2020)|Фото: Накануне.RU

"О фактах дефицита у нас нет ни одного обращения. Хотелось бы понимать, в каких именно магазинах дефицит. Что касается сахара-рафинада, то он есть. Вероятно, речь идет о сахаре-песке. Мы готовы обязательно этот вопрос рассмотреть", - рассказал Шалабодов.

По данным наших читателей, белый сахар-песок не всегда есть в некоторых магазинах сетей "Магнит", "Верный" и в магазине "Мегамарт" в ТЦ "Фан-фан". Накануне.RU передало эту информацию главе Свердловского УФАС прямо в ходе пресс-конференции.

"Хорошо. Мы все это дело запишем", - пообещал Дмитрий Шалабодов.

Напомним, также сегодня в УФАС объяснили рост цен на овощи на Среднем Урале.

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Теги: УФАС, сахар, магазины, проверки



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Ранее 21.07.2021 12:10 Мск В Екатеринбурге в два раза вырос спрос на сахар. Горожане жалуются на дефицит


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