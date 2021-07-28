Губернатор Югры встретится с жителями Советского района

Ранее губернатор провела много аналогичных встреч. Например, в начале июля она пообщалась с жителями Нефтеюганска.

Анонс встречи появился в официальной группе округа "ВКонтакте". Модераторами станут генеральный директор Центра социальных и благотворительных проектов "Содействие" Татьяна Байкарова , акушерка, блогер Индира Шибанова , предприниматель, технолог общественного питания Вера Богдан , глава муниципалитета Игорь Набатов , специалисты отраслевых департаментов, эксперты. Встреча состоится в 14.00 30 июля.

Губернатор Наталья Комарова встретится с жителями Советского района. Участники прямого эфира обсудят развитие муниципалитета, ход реализации национальных проектов и жилищных программ, передаёт корреспондент Накануне.RU .

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