Губернатор Югры встретится с жителями Советского района
Губернатор Наталья Комарова встретится с жителями Советского района. Участники прямого эфира обсудят развитие муниципалитета, ход реализации национальных проектов и жилищных программ, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Анонс встречи появился в официальной группе округа "ВКонтакте". Модераторами станут генеральный директор Центра социальных и благотворительных проектов "Содействие" Татьяна Байкарова, акушерка, блогер Индира Шибанова, предприниматель, технолог общественного питания Вера Богдан, глава муниципалитета Игорь Набатов, специалисты отраслевых департаментов, эксперты. Встреча состоится в 14.00 30 июля.
Ранее губернатор провела много аналогичных встреч. Например, в начале июля она пообщалась с жителями Нефтеюганска.