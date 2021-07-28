28 Июля 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой (2019) | Фото: vk.com/shtabugra

Губернатор Югры встретится с жителями Советского района

Губернатор Наталья Комарова встретится с жителями Советского района. Участники прямого эфира обсудят развитие муниципалитета, ход реализации национальных проектов и жилищных программ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Анонс встречи появился в официальной группе округа "ВКонтакте". Модераторами станут генеральный директор Центра социальных и благотворительных проектов "Содействие" Татьяна Байкарова, акушерка, блогер Индира Шибанова, предприниматель, технолог общественного питания Вера Богдан, глава муниципалитета Игорь Набатов, специалисты отраслевых департаментов, эксперты. Встреча состоится в 14.00 30 июля.

Ранее губернатор провела много аналогичных встреч. Например, в начале июля она пообщалась с жителями Нефтеюганска.

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Теги: Наталья Комарова, Игорь Набатов, Советский район



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