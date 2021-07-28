28 Июля 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: pasmi.ru

Замглавы СУ МВД по Бурятии заподозрили в получении взятки

МВД Бурятии проводит служебную проверку в отношении высокопоставленного сотрудника, которого подозревают в получении крупной взятки.

В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

По данным СМИ, 27 июля был задержан заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия Андрей Бардаханов. "Известия" писали, что операцию по задержанию проводили сотрудники московских силовых ведомств.

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Теги: Замглавы СУ МВД по Бурятии, взятка



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