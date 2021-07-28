28 Июля 2021
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банкротство (2016) | Фото: efir24.tv

В Тюмени резко увеличилось число банкротов

Тюмень ждет всплеск банкротств. По данным регионального УФНС, в Тюмени резко возросло число желающих списать долги. Так, в первом полугодии Арбитражный суд вел 1693 дела о банкротстве граждан. В этом же периоде прошлого года их было чуть больше тысячи. Завершены 640 дел.

По мнению президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева пик заявлений о банкротстве прогнозируется осенью.

"Играют роль несколько факторов: уже несколько лет прошло с момента введения процедуры банкротства и граждане о ней знают, также в турбулентные экономические времена люди более критично относятся к своей финансовой грамотности и пользуются предлагаемыми услугами. Третий фактор – сезонность" - приводит его слова "РБК-Тюмень".

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Теги: банкротство, долги, УФНС



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