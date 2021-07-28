28 Июля 2021
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Армия и ВПК В России В бывшем СССР
(2004) | Фото: Накануне.ru

Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут учения в связи с угрозами из Афганистана

Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс совместных военных учений в связи с угрозами, которые связаны с выводом войск США и контингентов НАТО из Афганистана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он добавил, что ведется большая работа по обеспечению безопасности на границе Таджикистана и Афганистана, передает ТАСС.

Кроме того, Шойгу сообщил, что организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения ВС Таджикистана. Также продолжается подготовка квалифицированных военных кадров для республики.

26 июля командующий Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин проверил готовность российской военной базы в Таджикистане к предстоящим учениям, передает Regnum. С 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон военные отработают подготовку к боевым действиям против отрядов незаконных вооруженных формирований, которые вторглись на территорию союзного государства.

Ранее на российскую базу в Таджикистане перебросили боевые бронированные машины БМП-2М.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны военного контингента США и НАТО. 4 июля стало известно об очередной атаке группировок движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) в приграничном районе, в результате которого несколько тысяч таджикских военнослужащих были вынуждены отступить. Также постоянно появляются сообщения о захвате талибами городов на границе с Таджикистаном.

В начале июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вмешиваться в военные действия с талибами до тех пор, пока они будут продолжаться на территории Афганистана. Однако российские власти обеспокоены возможностью перехода боестолкновений в Таджикистан, добавил министр. По его словам, Москва будет использовать в том числе потенциал своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия.

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Теги: Россия, Таджикистан, Узбекистан, учения, Афганистан



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