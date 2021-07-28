"Больная тема": в Свердловском УФАС объяснили рост цен на овощи

В Свердловском УФАС России рассказали, на какие группы товаров больше всего повысились цены в первом полугодии 2021 года.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге глава регионального антимонопольного ведомства Дмитрий Шалабодов, "наиболее больная тема" - это рост цен на овощи.

"Морковь существенно выросла в цене - более чем на 100%. Выросла цена на картофель - на 70%. Мы проанализировали ситуацию с производством и потреблением овощей в Свердловской области и выявили, что в 2020 году, по данным министерства сельского хозяйства, на территории региона было произведено 107 тысяч тонн картофеля. А потребление составило почти 440 тысяч - в четыре раза выше, чем его производство. Это говорит о том, что большая часть данного продукта к нам завозится извне, в том числе из других субъектов РФ", - рассказал он, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, сейчас на Среднем Урале нет свежего урожая картофеля и моркови, поэтому в магазинах представлены овощи иностранного производства.

"Даже если они в упаковке российского производителя, то сам продукт российским не является. Это та картошка, которая приобретена в Египте или Тунисе. Морковь - из Израиля. Она переупакована нашими предприятиями и продается в наших магазинах. И пока мы не увидим наш новый урожай, говорить о том, что цена резко снизится, будет неправильно", - пояснил представитель УФАС.

Он отметил, что прогнозировать снижение цен на овощи в свердловских магазинах можно будет примерно через месяц, когда появится урожай. Шалабодов добавил, что никакого сговора между магазинами по установлению цены на морковь нет - товар, который в них поступает, является изначально дорогим.

В качестве еще одного примера он привел сезонный рост цен на яйца.

"В начале года стоимость яиц поднялась практически до 100 рублей. Я тогда сказал: подождите, будет лето, и они будут стоить 50 рублей. Сейчас десяток яиц второй категории стоит 47 рублей. Это как раз тот сезонный товар, как и овощи, который в большей степени производится нашими предприятиями летом. Изменяется кормовая база, плюс падает спрос. Многие уезжают в отпуск, либо занимаются производством яиц самостоятельно - разводят куриц в домашних условиях и не покупают в магазинах. Таким образом, именно этот экономический механизм сработал, и яйца подешевели", - пояснил Шалабодов.

Также глава регионального УФАС рассказал, что с начала года к ним поступило 15 жалоб на рост цен.

"По три-четыре жалобы - рост цен на подсолнечное масло, на овощи и на сахар", - уточнил Дмитрий Шалабодов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Законодательном собрании Свердловской области была сформирована рабочая группа по снижению цен на продукты так называемого "борщевого набора" - капусту, лук, картофель, морковь и свеклу.