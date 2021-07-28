Рабочего из Нижнего Тагила будут судить за хищение 72 тонн чугунных труб канализации

Трое жителей Нижнего Тагила предстанут перед судом за кражу в особо крупном размере. Прокуратура Свердловской области уже утвердила обвинительное заключение в отношении рабочего и его двух подельников, сдавших на металлолом имущество администрации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в июле 2020 г. Незадолго до этого, представитель собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения предложил одному из обвиняемых осуществить комплекс работ на данном участке. Тот, имея план-схему территории, определил, где проходят коммуникации, после чего со своими сообщниками выкопал экскаватором траншею. Оттуда злоумышленники демонтировали чугунные трубы канализационного коллектора, после чего сломали их на фрагменты ковшом машины. Завершив все работы, обвиняемые увезли свыше 72 т. чугунных труб на грузовых автомобилях и сдали в пункты приема металла.

Своими действиями свердловчане причинили ущерб администрации Нижнего Тагила на общую сумму более 1,1 млн руб. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.