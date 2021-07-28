Жириновский призывает Грудинина не вступать в КПРФ: "Это партия экстремистского характера, ее могут запретить"

Владимир Жириновский предостерег Павла Грудинина от вступления в КПРФ.

"Павел Николаевич, остановитесь вовремя. Это будет самый опасный шаг в вашей жизни, который принесет вам только несчастья. <…> И КПРФ могу запретить. Это партия экстремистского характера, радикального формата действий. Они готовы обречь нашу страну на продолжение пандемии. Они ведь против принятия мер по борьбе с коронавирусом. Депутат Рашкин постоянно проводит акции, которые направлены на то, чтобы граждане отказывались от вакцинации. Во фракции КПРФ умерло два депутата, потому что они особенно поначалу не соблюдали никаких мер: не носили маски, не держали дистанцию", - пишет Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР напомнил Грудинину, что Алексей Навальный в свое время не послушал Жириновского: "Когда он только собирался из Германии в Россию, я ему сказал, Алёша, не надо, тебе будет хуже. И вы видите, что ему стало хуже. Сейчас я вам говорю, не надо вступать никуда, как беспартийный вы лучше смотритесь".

Напомним, Грудинин накануне заявил о желании вступить в КПРФ. До сих пор он оставался беспартийным, хотя коммунисты выдвигали его и на президентских выборах, и на выборах в Госдуму (с последних его сняли).