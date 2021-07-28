На главреда The Insider* возбудили уголовное дело о клевете

На главного редактора издания The Insider* (*признано Минюстом России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова завели уголовное дело о клевете. По данным РИА Новости, дело возбудили по заявлению нидерландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа.

Ранее The Insider* опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Вилем Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны деньги за распространение информации о крушении Boeing в Донбассе.

Сегодня Доброхотов сообщил, что к нему домой пришли полицейские с обыском. Коллега журналиста рассказал, что Доброхотов сегодня собирался улететь из России.