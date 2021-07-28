28 Июля 2021
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скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

На главреда The Insider* возбудили уголовное дело о клевете

На главного редактора издания The Insider* (*признано Минюстом России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова завели уголовное дело о клевете. По данным РИА Новости, дело возбудили по заявлению нидерландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа.

Ранее The Insider* опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Вилем Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны деньги за распространение информации о крушении Boeing в Донбассе.

Сегодня Доброхотов сообщил, что к нему домой пришли полицейские с обыском. Коллега журналиста рассказал, что Доброхотов сегодня собирался улететь из России.

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Теги: роман доброхотов, the insider, расследование, клевета, уголовное дело



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Ранее 28.07.2021 08:55 Мск К главреду издания The Insider* в день его отъезда из России пришла полиция


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