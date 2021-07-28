Житель Златоуста получил 10 лет колонии за убийство женщины, совершенное 23 года назад

В Златоусте 52 летнего местного жителя приговорили к 10 годам в колонии строгого режима за убийство женщины, совершенное 23 года назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода произошло убийство и изнасилование 38-летней женщины, которая шла на работу. Трое малолетних детей остались сиротами.

Преступление было раскрыто в конце 2020 года. Ранее неоднократно судимый местный житель в ходе допросов признал вину. Свои показания он подтвердил на месте преступления, подробно описав механизм и обстоятельства убийства.

Сын погибшей через суд взыскал с осужденного моральный вред в размере 800 тыс. руб.