Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе в августе

Торговые сети получили предупреждение от поставщиков о резком росте цен на кофе в России в августе, пишет "Коммерсантъ".

Цена на продукт может вырасти на 10-12%, сообщили изданию в сетях "Верный" и "Лента".

Контрагенты ссылаются на резкое удорожание сырья, по данным некоторых компаний, на 70%.

Основная причина - аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии. Из-за этого урожай зерен может сократиться на 30%.

В прошлом году сообщалось о возможных колебаниях цен на кофейном рынке. Этот напиток завозят в Россию из других государств. Работники плантаций в Колумбии и Перу отказывались работать на плантациях из-за страха заразиться коронавирусом, что могло сказаться на стоимости кофе.