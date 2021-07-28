28 Июля 2021
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Экономика
кофе, Американо, чашка, зерна (2016) | Фото: UniverseWomen.Ru

Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе в августе

Торговые сети получили предупреждение от поставщиков о резком росте цен на кофе в России в августе, пишет "Коммерсантъ".

Цена на продукт может вырасти на 10-12%, сообщили изданию в сетях "Верный" и "Лента".

Контрагенты ссылаются на резкое удорожание сырья, по данным некоторых компаний, на 70%.

Основная причина - аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии. Из-за этого урожай зерен может сократиться на 30%.

В прошлом году сообщалось о возможных колебаниях цен на кофейном рынке. Этот напиток завозят в Россию из других государств. Работники плантаций в Колумбии и Перу отказывались работать на плантациях из-за страха заразиться коронавирусом, что могло сказаться на стоимости кофе.

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Теги: кофе, цены на кофе, бразилия



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