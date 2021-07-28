28 Июля 2021
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Самолет-истребитель Checkmate (2021) | Фото: Ростех

Истребитель Checkmate будут собирать на заводе в Комсомольске-на-Амуре

Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate "Сухой" будет производить в Комсмосольске-на-Амуре (КнААЗ), сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Известно, что КнААЗ уже приступил к работе над первым опытном истребителем для статических испытаний. Здесь же была собрана демонстрационная модель, которую недавно демонстрировали на авиасалоне МАКС.

Сейчас основным направлением работы КнААЗ является сборка истребителей пятого поколения Су-57 и истребителей поколения 4++ Су-35С, передает "Интерфакс".

Напомним, создатели Checkmate оценили перспективы его выпуска в 300 машин в ближайшие 15 лет. Предполагается, что истребитель будет поставляться в основном на экспорт, беспилотной версией самолета, как рассчитывают в ОАК, может заинтересоваться и Минобороны России.

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Теги: истребитель, Checkmate, кнааз



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