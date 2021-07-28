"У нас старая техника и 460 километров "ливневки. Это больше чем в других городах": мэр Орлов о затоплениях после дождей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался о причинах медленного ухода воды после дождей с улиц мегаполиса. В беседе с корреспондентом Накануне.RU градоначальник заявил, что проблема в устаревшей технике и слишком большой длине ливневой канализации в городе.

"Надо менять технику и надо менять регламенты. Если у нас в Екатеринбурге техника по 42 года работает. Это ЗИЛы и откачивающие машины. Сейчас техника один день работает, один в ремонте. Вчера как раз обсуждали эти вопросы. У нас 460 км дождевой канализации. Это больше чем в любом другом городе. Ее нужно просто содержать в порядке: прочищать от листвы и от нескошенной травы. И все будет в порядке. Мы сейчас очень внимательно за этим следим и подтоплений после дождей стало гораздо меньше. Например, на улицах Восточная, Ленина, Малышева. Мы прочистили. Конечно же, есть вопросы. Но если за сутки выпадает полумесячная норма осадков, то ни одна ливневка не справится", - сказал Орлов.

Напомним, недавно ливень в Екатеринбурге превратился в стихийное бедствие - затопило улицы, в торговом центре обрушился потолок, а поселок на окраине оказался обесточен