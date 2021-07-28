"У нас старая техника и 460 километров "ливневки. Это больше чем в других городах": мэр Орлов о затоплениях после дождей

28 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2021) | Фото: vk.com/incekb

"У нас старая техника и 460 километров "ливневки. Это больше чем в других городах": мэр Орлов о затоплениях после дождей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался о причинах медленного ухода воды после дождей с улиц мегаполиса. В беседе с корреспондентом Накануне.RU градоначальник заявил, что проблема в устаревшей технике и слишком большой длине ливневой канализации в городе.

"Надо менять технику и надо менять регламенты. Если у нас в Екатеринбурге техника по 42 года работает. Это ЗИЛы и откачивающие машины. Сейчас техника один день работает, один в ремонте. Вчера как раз обсуждали эти вопросы. У нас 460 км дождевой канализации. Это больше чем в любом другом городе. Ее нужно просто содержать в порядке: прочищать от листвы и от нескошенной травы. И все будет в порядке. Мы сейчас очень внимательно за этим следим и подтоплений после дождей стало гораздо меньше. Например, на улицах Восточная, Ленина, Малышева. Мы прочистили. Конечно же, есть вопросы. Но если за сутки выпадает полумесячная норма осадков, то ни одна ливневка не справится", - сказал Орлов.

Напомним, недавно ливень в Екатеринбурге превратился в стихийное бедствие - затопило улицы, в торговом центре обрушился потолок, а поселок на окраине оказался обесточен

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ливень, потоп, затопление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети