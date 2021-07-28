Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня. Трое армянских военнослужащих погибли, еще два военнослужащих получили ранения.

На сайте Минобороны страны сообщается, что на северо-востоке армяно-азербайджанской границы продолжаются локальные бои.

При этом Азербайджан сообщил, что двое военных получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении.

По данным Минобороны республики, азербайджанские военные подверглись обстрелу на Кельбаджарском участке границы.

Обе стороны обвиняют друг друга в провокации и эскалации напряженности вдоль границы, пишет Regnum.

Отношения Армении и Азербайджана обострились в конце сентября прошлого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия удалось прекратить благодаря подписанному в ноябре трехстороннему соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией.

В июне Азербайджан заявил, что его позиции на границе с Арменией подверглись обстрелу со стороны армянских вооруженных сил.