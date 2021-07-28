28 Июля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье возобновили выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

В Пермском крае возобновили выдачу бесплатных лекарств пациентам, проходящим проходящим амбулаторное лечение от COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, на эти цели регион получил 96 млн руб. из федерального бюджета еще 24,2 млн руб. выделено властями края.

По данным краевого минздрава, уже заключены контракты на поставку препаратов для проведения противовирусной терапии: фавипиравир, умифеновир, а также антикоагулянтов: ривароксабан, апиксабан и других лекарств. Уже начались поставки, в ближайшее время лекарства начнут выдавать амбулаторным пациентам поликлиник Перми и края. Решение о выдаче препаратов принимает врач.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что этих денег хватит на два месяца.

Ранее, из резервного фонда Правительства РФ в Пермский край было направлено более 200,5 млн руб. на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Это позволило бесплатно обеспечить пациентов препаратами от ковида с ноября 2020 по июль 2021 года. За это время лекарствами обеспечены 51 411 человек, нуждающихся в лечении.

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Теги: бесплатные лекарства, коронавирус, дополнительные средства



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