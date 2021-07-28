28 Июля 2021
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Происшествия Пермский край
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье ушли "налево" сотни тысяч рублей, выделенные по нацпроекту здравоохранения

Началось расследование обстоятельств мошенничества с бюджетными деньгами, выделенными в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

В сентябре 2019 г., полагает следствие, между госучреждением и коммерческой организацией заключён контракт на поставку и ввод в эксплуатацию модульных конструкций фельдшерско-акушерского пункта, а также обучение правилам эксплуатации специалистов, работающих на оборудовании и осуществляющих его техническое обслуживание. Исполнитель контракта внёс заведомо недостоверные сведения о якобы выполненных работах по договору, предоставив их заказчику для оплаты.

По фиктивным документам целевые 250 тыс. руб. перечислены на счёт указанной организации. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения".

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Теги: Здравоохранение, мошенничество



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