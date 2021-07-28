В Челябинской области один человек погиб в ДТП с лесовозом на трассе М-5

В Челябинской области один человек погиб при столкновении легкового автомобиля с лесовозом.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по региону, авария произошла вечером 27 июля на 1559 км автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района. По предварительным данным, водитель автомобиля FAW X40 без государственного регистрационного знака, при выполнении обгона на участке, где он запрещен, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Исузу с полуприцепом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался. Известно, что погибший житель Тольятти. Он перегонял новый автомобиль. За свой водительский стаж 45 лет, мужчина к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.