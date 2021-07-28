В США выяснили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм коронавируса

В редких случаях полностью вакцинированные от коронавируса люди могут передавать штамм "дельта", об этом заявила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

По ее словам, появились научные данные, которые говорят о том, мутация "дельта" ведет себя совершенно иначе, чем другие разновидности коронавируса.

Специалист уточнила, что заразными могут быть некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после вакцинации.

Ранее в ВОЗ сообщили, что пандемия коронавируса далека от завершения, поскольку штамм "дельта" стал доминирующим в Европе и в следующие месяцы станет самым распространенным в мире. Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что несмотря на все усилия по вакцинации населения, "миллионы остаются непривитыми и поэтому рискуют оказаться в больнице".

Общее количество стран, в которых обнаружены случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта", выросло до 132 за последнюю неделю, пишет Regnum.