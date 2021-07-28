Минфин хочет продавать конфискованное роскошное жилье

Министерство финансов России подготовило поправки в Гражданский кодекс, которые позволят продавать "жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом".

По действующему законодательству государство должно брать такое жилье на баланс, содержать его и пытаться передать гражданам по договору социального найма, отмечают "Известия".

В проекте поправок, правда, не дается определения "роскошного жилья". В Минфине заверили, что готовят законопроект с определением термина.

Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в этом году. По мнению министерства, продажа роскошного жилья поможет государству увеличить доходы бюджета.

Напомним, недавно был задержан глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками. Общественность при этом поразили кадры роскошного жилища Сафонова, в котором проходили обыски.