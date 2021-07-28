28 Июля 2021
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Иван Гирев, Мартин Малютин, Михаил Довгалюк, Евгений Рылов с серебряными наградами Олимпийских игр в Токио (2021) | Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Российские пловцы стали вторыми на Олимпиаде в эстафете 4х200 метров кролем

Российские пловцы на Олимпийских играх в Токио завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров кролем.

Сборная России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) в составе Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка проплыла дистанцию за 7 минут 1,81 секунды. Победа же осталась за пловцами из Великобритании, которые установили европейский рекорд - 6.58,58. Бронзовыми награды достались представителям Австралии (7.01.84).

Отметим, что накануне Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, плавание, Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк



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