Российские пловцы стали вторыми на Олимпиаде в эстафете 4х200 метров кролем

Российские пловцы на Олимпийских играх в Токио завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров кролем.

Сборная России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) в составе Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка проплыла дистанцию за 7 минут 1,81 секунды. Победа же осталась за пловцами из Великобритании, которые установили европейский рекорд - 6.58,58. Бронзовыми награды достались представителям Австралии (7.01.84).

Серебряный заплыв наших парней 🥈



Напряженнейший финиш и выигранное касание у австралийцев. Малютин, Гирев, Рылов и Довгалюк – браво! 💪 pic.twitter.com/9zZuRyu4x3 — Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021

Бесконечно можно смотреть не только на огонь и воду, но и на наших спортсменов с олимпийскими медалями 🤩



Наши серебряные пловцы 💪



📷 REUTERS/Kai Pfaffenbach pic.twitter.com/UGaclIs0Za — Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021

Отметим, что накануне Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.