Российские пловцы стали вторыми на Олимпиаде в эстафете 4х200 метров кролем
Российские пловцы на Олимпийских играх в Токио завоевали серебряные медали в эстафете 4х200 метров кролем.
Сборная России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) в составе Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка проплыла дистанцию за 7 минут 1,81 секунды. Победа же осталась за пловцами из Великобритании, которые установили европейский рекорд - 6.58,58. Бронзовыми награды достались представителям Австралии (7.01.84).
Серебряный заплыв наших парней 🥈— Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021
Напряженнейший финиш и выигранное касание у австралийцев. Малютин, Гирев, Рылов и Довгалюк – браво! 💪 pic.twitter.com/9zZuRyu4x3
Бесконечно можно смотреть не только на огонь и воду, но и на наших спортсменов с олимпийскими медалями 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) July 28, 2021
Наши серебряные пловцы 💪
📷 REUTERS/Kai Pfaffenbach pic.twitter.com/UGaclIs0Za
Отметим, что накануне Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.