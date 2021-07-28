Медведь второй раз за месяц убил туриста в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае

В красноярском природном парке "Ергаки" второй раз за месяц медведь нападает на туристов. По предварительным данным, животное вечером напало на группу туристов из Москвы, когда те ставили палатки. Медведь набросился на 42-летнего мужчину и растерзал его, троим его спутникам удалось убежать.

По данным телеканала "Енисей", мужчины отправились в район долины девяти озер, чтобы защитить категорию по горному туризму.

Сейчас администрация парка просит власти закрыть "Егарки" для посещения, на место направляются следователи, спасатели, работники парка и охотоведы.

"На территории Араданского хребта дирекция парка не осуществляет регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств, — уточнили в администрации парка. — <…> Мы рекомендуем всем туристам отложить свою поездку в природный парк "Ергаки" до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка".

Напомним, 22 июня на озере Медвежьем медведь напал на группу туристов из 13 человек. Животное растерзало 16-летнего подростка и ранило мужчину, пытавшегося помочь жертве. Тогда медведя выследили охотники и убили.