28 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Долгобродский канал, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области могут задействовать Долгобродский канал

В Челябинской области могут задействовать Долгобродский тракт, строительство которого был завершено в прошлом году. Об этом в ходе рабочей встречи с министром экологии региона Сергеем Лихачевым сообщил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Решение может быть принято в связи с маловодным для региона 2021 годом.

"Важность и необходимость канала заключается в том, что он позволит наладить безопасное водоснабжение Челябинской агломерации, поддерживая достаточный и безопасный уровень Аргазинского водохранилища", - отметил Илья Разбаш.

Напомним, проект строительства канала начали реализовывать в 1975 году, чтобы перебросить воду из реки Уфа в Миасс. Поводом послужила сильная засуха. В результате был построен участок от Долгобродского водохранилища до Кыштымского, оставалось построить чуть более 20 км тракта, но в 90-е годы стройка была заморожена. В 2012 году проект Долгобродского канала включили в федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах". В прошлом году строительство трубопровода завершено, в июне 2020 года прошел тестовый пуск воды. Долгобродский канал позволит в маловодные годы при необходимости перебросить из реки Уфы порядка 150 млн кубометров воды в год в Аргазинское водохранилище, которое в свою очередь питает Шершни.

В настоящий момент Челябинская область занимает последнее место среди регионов УрФО по обеспеченности населения ресурсами речного стока: 2,342 тыс. кубометров в год на человека, что значительно ниже среднероссийского показателя.

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Теги: Долгобродский канал, Шершни, Сергей Лихачев,



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