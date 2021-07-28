Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в Барнауле

При взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Барнауле пострадали два человека, в том числе ребенок.

Сообщение о происшествии на улице Молодежной поступило утром 28 июля. По данным МЧС, взрыв разрушил стену, выбил двери и стекла на балконе.

Травмы получила женщина, она госпитализирована. Также в детскую поликлинику для осмотра направлен ребенок.

Всех жильцов эвакуировали. Проводится оценка степени повреждения конструкций дома. Предварительная причина взрыва — неисправное газовое оборудование.

Власти Барнаула ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в районе ЧП.

В начале июля в Нижнем Новгороде в трехэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека, их извлекли из-под завалов и госпитализировали.