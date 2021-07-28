Свердловчане могут поставить прививку от коронавируса сразу в 10 мобильных пунктах вакцинации

28 апреля сразу в четырех городах Свердловской области работает 10 мобильных пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, привиться первым компонентом можно в Екатеринбурге:

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00;

Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) – с 10.00 до 16.00;

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 10.00 до 14.00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14.00 до 19.00;

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – с 16.00 до 19.00;

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - с 13.00 до 19.00;

В Асбесте:

ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) - с 12.00 до 19.00;

В Серове:

ТЦ "Nebo" (ул. Ленина, 215),

ТЦ "Магнит Семейный" (ул. Заславского, 37) – с 9.00 до 16.00 (мобильные пункты вакцинации);

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00

Напомним, что вчера на Средний Урал прибыла первая партия новой зарегистрированной в России вакцины "Спутник Лайт". От своих более популярных аналогов препарат отличается тем, что не требует повторного введения, поскольку является однокомпонентным. Он будет использована для вакцинации переболевших COVID-19 более шести месяцев назад и повторной вакцинации привитых более шести месяцев назад. Первоочередное право вакцинации будут иметь медицинские работники и работники сферы образования