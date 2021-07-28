28 Июля 2021
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Из Екатеринбурга впервые открылись полеты в Албанию

В екатеринбургском международном аэропорту Кольцово открылось новое регулярное зарубежное направление: полеты в Албанию начала авиакомпания "Уральские авиалинии".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, сегодня в 6 часов 30 минут местного времени Airbus A320 впервые вылетел из Кольцово в Тирану. Полеты по маршруту "Екатеринбург - Тирана" запланированы один раз в неделю по средам. Вылет из Кольцово - в 6.30, прибытие в аэропорт Ринас - в 8.50.

Обратно самолет отправляется в 9.40 и прилетает в Екатеринбург в 17.45. Время в пути составит чуть более пяти часов.

самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии(2016)|Фото: Накануне.ru

Стоит отметить, что регулярные полеты в Тирану из Кольцово до сегодняшнего дня никогда не выполнялись. В данный момент Албания - одна из немногих стран мира, полностью открытая для посещения туристами. Сюда не нужны ни визы, ни ПЦР-тесты.

Напомним, ранее аэропорт Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга.

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Теги: Албания, полеты, Кольцово, Екатеринбург



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