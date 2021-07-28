28 Июля 2021
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Политика В России За рубежом
Задержание под Минском наемников из ЧВК &quot;Вагнер&quot; (2020) | Фото: relrus.ru

Расследование Bellingcat по «33 вагнеровцам» может иметь катастрофический эффект для Зеленского перед поездкой в Вашингтон

Bellingcat объявила о выходе фильма, посвященного событиям, произошедшим год назад под Минском. Явно провокационный фильм выйдет перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. На это обращается внимание в новом расследовании РИА ФАН.

29 июля 2020 года в санатории под Минском были задержаны 32 гражданина России, еще одного задержали на юге Белоруссии. Спустя две недели после выяснения всех деталей произошедшего местные власти отпустили россиян домой. Инцидент вроде бы был исчерпан, но не для Bellingcat.

Эта организация фактически живет за счет публикации заказных материалов от частных клиентов или на прибыль от легализации разведданных ЦРУ и Ми-6.

В данном случае речь скорее всего идет о материале об украинских спецслужбах, проваливших миссию в Белоруссии. На Западе Bellingcat считается авторитетным источником информации, так что в зависимости от того, как заказчики материала относятся к команде Зеленского, настолько и будет этот фильм разоблачающим для Киева.

«Есть ощущение, что у партнеров официального Киева наступила большая усталость от Зеленского и его команды. И на это наложились какие-то договоренности между Путиным и Байденом в Женеве, которые публично не афишировались». – высказал агентству свое мнение специальный корреспондент «КП» Александр Коц, который год назад стал автором подробного материала с разбором фактов о задержании 33 «вагнеровцев» и его истинной подоплеки.

Если западные кураторы Украины намерены сменить власть в этой стране, то история, произошедшая по Минском, может послужить причиной «увольнения» Зеленского и его свиты.

«Уверен, что без санкции спецслужб это расследование могло появиться куда раньше, но его держали для удобного момента, и он настал. Соглашение между США и Германией по «Северному потоку-2» – это самый оглушительный удар, который был пропущен Зеленским. И сейчас все силы будут использовать это против него» - добавил Коц.

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Теги: Bellingcat, вагнеровцы, зеленский, цру, александр коц, путин, байден



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