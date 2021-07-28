28 Июля 2021
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Экономика В России
Международный валютный фонд, МВФ (2019) | Фото: news.day.az

СМИ: МВФ резко повысил прогноз роста российской экономики на 2021 год

Международный валютный фонд уточнил прогнозы роста мировых экономик, в том числе и российской.

Так, МВФ существенно поднял оценку роста ВВП РФ в 2021 году — с ожидавшихся в апреле,8% до 4,4%. Одновременно фонд ухудшил прогноз по росту экономики России в 2022 году, понизив его до 3,1% вместо 3,8% (оценка апреля).

Ожидания МВФ на текущий год по экономике РФ оказались в среднем оптимистичнее, чем прогнозные оценки Минэкономразвития и российского Центробанка, сообщает РБК.

По данным Банка России, в базовом сценарии годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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Теги: МВФ, экономика, ВВП



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