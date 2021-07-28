Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в похищении своей супруги

Жителю Екатеринбурга 1982 года рождения, который является директором частной организации, предъявлено обвинение в похищение человека с применением насилия.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в июле текущего года мужчина, находясь в арендуемом его супругой офисе по улице Московской, насильно усадил её в салон своего автомобиля, после чего вывез в дом коттеджного посёлка "Георгиевские дачи", откуда потерпевшую освободили сотрудники полиции 23 июля.

У женщины зафиксирована черепно-мозговая травма. Подозреваемый вину не признал. Суд заключил его под стражу до 23 сентября. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы.