28 Июля 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в похищении своей супруги

Жителю Екатеринбурга 1982 года рождения, который является директором частной организации, предъявлено обвинение в похищение человека с применением насилия.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в июле текущего года мужчина, находясь в арендуемом его супругой офисе по улице Московской, насильно усадил её в салон своего автомобиля, после чего вывез в дом коттеджного посёлка "Георгиевские дачи", откуда потерпевшую освободили сотрудники полиции 23 июля.

У женщины зафиксирована черепно-мозговая травма. Подозреваемый вину не признал. Суд заключил его под стражу до 23 сентября. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы.

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Теги: Екатеринбург, похищение



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