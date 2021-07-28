Житель в Свердловской области закопал знакомого за долг

Жителю Свердловской области предъявили обвинение в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 руб.

В ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый совместно с другим мужчиной в городе Карпинске похитил молодого человека, чтобы заставить его вернуть 500 руб. Злоумышленники вывезли должника в лесной массив в районе поселка Сосновка и стали избивать, а также заставили копать себе яму. Когда он оказался на дне ямы, то его засыпали землей.

Речь идет о фигуранте 1994 года рождения, которому грозит пожизненное лишение свободы. Второй соучастник преступления умер.