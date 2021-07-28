28 Июля 2021
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Политика В России За рубежом
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

Байден: у России есть только ядерное оружие и нефть

Американский лидер Джо Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

Глава государства напомнил о встрече с коллегой Владимиром Путиным в Женеве и сообщил, что у российского лидера "есть реальная проблема". "Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего", — заявил Байден.

"Он знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным", — сказал Байден о Путине, передает ТАСС.

Также президент США успел обвинить Москву во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс.

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Теги: Байден, Россия, нефть, ядерное оружие



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