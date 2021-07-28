Российские авиакомпании запросили у Росавиации допуски на полеты в Египет

Девять авиаперевозчиков России запросили у Росавиации допуски на выполнение рейсов на курорты Египта - Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, речь идет об "Аэрофлотк", "Победк", "России", "Сибири", Smartavia, Azur air, "Уральских авиалиниях", "Северном ветре", "Роял Флайт".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что прямые перелеты на курорты Египта будут как минимум вдвое дороже стыковочных из-за ограниченного числа разрешенных рейсов.