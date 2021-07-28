Минздрав заявил о предстоящем ужесточении мер по борьбе с курением

В России планируется реализовать новые меры по борьбе с курением.

Как заявил в своем Telegram-канале замминистра Минздрава Олег Салагай, 75% площади пачки сигарет будут занимать рисунки или снимки о вреде курения. Также планируется ввести запрет на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всей никотинсодержащей продукции.

По данным замминистра, потребление табака в России составляет около 21%.

Ранее правительство одобрило новый антитабачный план до 2035 года. Одним из пунктов плана будет проработка вопроса о запрете использования жидкостей для электронных сигарет.

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