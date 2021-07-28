Байден обвинил Москву во вмешательстве в выборы 2022 года

Американский президент Джо Байден обвинил Москву во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс.

Глава Белого дома считает, что это происходит посредством "дезинформации". Заявление американского лидера прозвучало после посещения им офиса директора национальной разведки страны.

По словам журналистов президентского пула, глава лидер страны "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России", сообщает РИА "Новости".

В начале июля президенты Байден и Путин провели телефонные переговоры. Была затронута тема кибератак.