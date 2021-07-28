Путин заявил о росте инфляции из-за быстрого восстановления секторов экономики

Быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики от последствий эпидемии COVID-19 сопровождается ростом инфляции.

Как сообщил президент России Владимир Путин, этот показатель выходит за целевой ориентир. По словам главы государства, такая же ситуация наблюдается и в других странах, говорится в сообщении Кремля.

Президент отметил, что в США инфляция превысила 5% при целевом показателе в 2%. Из-за значимости американской экономики и доллара эта ситуация отражается на мире в целом, отметил Путин.

По данным Банка России, в базовом сценарии годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.