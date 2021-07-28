Власти Санкт-Петербурга запретят гидроциклы на Неве

Власти Санкт-Петербурга планируют внести изменения в правила движения на водных мотоциклах.

Речь касается участка акватории реки Невы, который охватывает центр города — от Петропавловской крепости по Дворцовой набережной до Васильевского острова. Как правило, здесь проходит парад кораблей в день ВМФ, выпускной вечер "Алые паруса", запускают салюты и устраивают фестиваль фонтанов.

По данным на 2019 год, в городе было зарегистрировано около 650 гидроциклов. При этом громких ЧП с этими судами в Петербурге не было, пишет "Коммерсант".