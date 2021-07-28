28 Июля 2021
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Политика В России
(2004) | Фото: rusteam.permian.ru

Центризбирком зарегистрировал список партии «Родина» на выборы без Булыкина

ЦИК России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина", при этом из списка кандидатов исключен экс-нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин.

В список попали 280 человек. Центризбирком исключил из списка троих кандидатов из-за судимости, о которой они не предоставили информацию. Еще одного кандидата исключили в связи с иностранным гражданством. Как заявила член комиссии Евгения Шевченко, у Булыкина были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных кампаний.

Как сообщил лидер "Родины" Алексей Журавлев, партия намерена обратиться в суд по поводу исключения Булыкина из списка кандидатов, сообщает РИА "Новости".

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Теги: ЦИК, выборы, Госдума, Булыкин



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