Центризбирком зарегистрировал список партии «Родина» на выборы без Булыкина

ЦИК России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина", при этом из списка кандидатов исключен экс-нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин.

В список попали 280 человек. Центризбирком исключил из списка троих кандидатов из-за судимости, о которой они не предоставили информацию. Еще одного кандидата исключили в связи с иностранным гражданством. Как заявила член комиссии Евгения Шевченко, у Булыкина были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных кампаний.

Как сообщил лидер "Родины" Алексей Журавлев, партия намерена обратиться в суд по поводу исключения Булыкина из списка кандидатов, сообщает РИА "Новости".

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