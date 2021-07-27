Минздрав прорабатывает запрет на ароматизаторы и вкусовые добавки в электронных сигаретах

Российский Минздрав готов ввести ряд новых ограничений в отношении электронных сигарет, которые Всемирная организация здравоохранения признает одним из главных факторов продолжающейся "глобальной табачной пандемии".

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Сагалая, планируется запретить использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок. Также предполагается запретить классификацию по уровню содержания токсических веществ – чтобы не вводить в заблуждение потребителя. Кроме того, сигареты и расходники к ним должны будут продаваться в стандартных по размеру обезличенных упаковках, 75% площади которых будут занимать изображения о вреде курения.

"В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры", - отмечает Сагалай в своем Telegran-канале.

По данным ВОЗ, сейчас продажа электронных сигарет (систем доставки никотина) запрещена в 32 странах, еще 79 стран наложили на продажу такого товара хотя бы одно частичное ограничение.