27 Июля 2021
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Российские гимнастки на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: официальныи&#774; Instagram сборнои&#774; России по спортивной гимнастике

Лидер женской сборной США по спортивной гимнастике снялась с соревнований из-за проблем с нервами

Стали известны подробности о снятии с соревнований по спортивной гимнастике лидера женской сборной США Симоны Байлз. Девушка отказалась продолжать выступление после грубой ошибки в опорном прыжке. Зал спортсменка покинула в сопровождении врача. Такой поворот событий помог россиянкам завоевать первое место в многоборье.

Оказалось, что у Байлз возникли проблемы с ментальным здоровьем, другими словами, она просто не совладала с нервным напряжением. Четырехкратная олимпийская чемпионка призналась в интервью CNN, что чувствует себя отвратительно, "когда приходиться бороться с собственной головой".

"Когда ты попадаешь в невероятно стрессовую ситуацию, это выбивает тебя из колеи. Мне надо сосредоточиться на моем психологическом здоровье", - заявила Байлз.

Байлз, кстати, одной из первых поздравила российских гимнасток с золотыми медалями (США взяли "серебро"). Также она подбадривала россиянку Ангелину Мельникову, которая во время выступления на бревне также допустила ошибку и падение.

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Теги: симона байлз, спортивная гимнастика, сборная сша



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