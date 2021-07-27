Лидер женской сборной США по спортивной гимнастике снялась с соревнований из-за проблем с нервами

Стали известны подробности о снятии с соревнований по спортивной гимнастике лидера женской сборной США Симоны Байлз. Девушка отказалась продолжать выступление после грубой ошибки в опорном прыжке. Зал спортсменка покинула в сопровождении врача. Такой поворот событий помог россиянкам завоевать первое место в многоборье.

Оказалось, что у Байлз возникли проблемы с ментальным здоровьем, другими словами, она просто не совладала с нервным напряжением. Четырехкратная олимпийская чемпионка призналась в интервью CNN, что чувствует себя отвратительно, "когда приходиться бороться с собственной головой".

"Когда ты попадаешь в невероятно стрессовую ситуацию, это выбивает тебя из колеи. Мне надо сосредоточиться на моем психологическом здоровье", - заявила Байлз.

Байлз, кстати, одной из первых поздравила российских гимнасток с золотыми медалями (США взяли "серебро"). Также она подбадривала россиянку Ангелину Мельникову, которая во время выступления на бревне также допустила ошибку и падение.