99% умерших в этом году от COVID-19 итальянцев не были полностью вакцинированы - власти

Национальный институт здравоохранения Италии (ISS) заявил во вторник, что почти 99% людей, умерших от COVID-19 в стране с февраля этого года, не были полностью вакцинированы, передает Reuters.

В отчете о смертности от коронавируса говорится, что среди полностью вакцинированных граждан, умерших от COVID-19, значительно больше людей в преклонном возрасте, чем среди невакцинированных умерших. Отмечается, что у многих из вакцинированных и до заражения были серьезные проблемы со здоровьем.

На прошлой неделе Италия вслед за Францией объявила, что подтверждение наличия иммунитета от COVID-19 станет обязательным для посещения множества заведений, включая общепит в зданиях, музеи и кинотеатры и т.д.

Сейчас почти 57% населения Италии старше 12 лет полностью вакцинировано.