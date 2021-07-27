Минтруд предлагает отмечать в России День отца в октябре

В Минтруда предлагают отмечать День отца в России в третье воскресенье октября (в этом году эта дата выпадает на 17 октября).

Праздник нацелен на "повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей", говорится в документе на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте указа также упоминается, что День отца уже отмечается более чем в 15 субъектах России. "В последние годы рядом депутатов Государственной Думы неоднократно вносились предложения о необходимости учреждения общероссийского праздника — День отца. Однако до настоящего времени решение по данному вопросу не принято", — говорится в документе.

Еще в 2018 году в Госдуму вносился законопроект об учреждении Дня отца – его автором стала депутат от КПРФ Тамара Плетнева. Но тогда думское большинство отклонило проект, пояснив, что общенациональные праздники традиционно учреждает президент, напоминает РБК.