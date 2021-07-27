Проханов: "Талибы* пойдут в среднеазиатские республики, а из них – в Россию"

Писатель и публицист Александр Проханов не сомневается, что талибы* рано или поздно перейдут границы Афганистана и двинутся в среднеазиатские республики бывшего Советского Союза.

"Талибы* – это не те утомленные, старые, древние, которые приезжали в Москву <…> - это старики, которые никакого отношения не имеют к новому руководству талибов. И эти старики приезжают сюда к Лаврову и заявляют, что "Талибан"* будет лоялен по отношению к России, что он никогда не перейдет таджикскую границу – это все смехотворно. Эти новые талибы установили контроль над таджикской границы, и там около 60 тысяч блестяще вооруженных бесстрашных воинов, которые воюют уже несколько поколений, и переход этих границ неизбежен. Они пойдут вовнутрь наших среднеазиатских республик и в конце концов двинутся из этих республик в Россию", - заявил Проханов в эфире "Эха Москвы".

*талибы, "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.