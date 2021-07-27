27 Июля 2021
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Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

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Политика В России Москва
Павел Грудинин, встреча с жителями Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

"Прошу считать меня коммунистом": Грудинин заявил о намерении вступить в КПРФ

Павел Грудинин заявил о своем намерении вступить в КПРФ. До сих пор он не состоял в партии, хотя и выдвигался от нее не только на выборы в Госдуму, но и на последние президентские выборы.

"Я с Геннадием Андреевичем (Зюгановым – прим. ред.) еще не советовался пока, но я думаю, что если он согласится, я напишу заявление в партию", - сказал Грудинин в эфире телеканала коммунистов "Красная линия".

Он пояснил, что к такому решению пришел в тот момент, когда ЦИК исключал его из списка КПРФ, и он "почувствовал себя как человек беспартийный, который сидит в окопах", а "Отечество в опасности". При этом Грудинин привел аналогию с Великой Отечественной войной, когда многие защитники Родины писали заявление "я иду в атаку, прошу считать меня коммунистом". Такому же примеру, по его словам, решил последовать и он, передает РИА Новости.

Напомним, Грудинина сняли с выборов в Госдуму по "информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами". В КПРФ не согласились с таким решением Центризбиркома и собираются оспорить его в Верховном суде.

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Теги: павел грудинин, кпрф, выбры в госдуму



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