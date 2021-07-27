27 Июля 2021
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Политика Москва
Анастасия Удальцова в автозаке. (2021) | Фото: Сергей Удальцов

Кандидата депутаты Госдумы Анастасию Удальцову задержали во время встречи с избирателями

Кандидата в депутаты Госдумы по 201-му округу Москвы Анастасию Удальцову (КПРФ) задержала полиция во время встречи с избирателями в районе Нагатинский затон. Об этом в Telegram-каналах сообщили и сама Удальцова, и ее супруг, политик Сергей Удальцов.

"Вместе с Удальцовой задержаны еще 8 участников встречи. Полиция безосновательно заявляет, что встреча с избирателями является несогласованным митингом. Сейчас задержанных посадили в автозак, а остальных граждан полиция заставила разойтись. Полный беспредел!" – сообщил Удальцов.

Сама Удальцова сообщила, что ее задерживали сотрудники полиции из окружного управления. В итоге встречу кандидат провела прямо в автозаке, благо что там были пришедшие на встречу с ней.

О причинах задержания Удальцовой пока не сообщается.

Анастасия Удальцова в автозаке.(2021)|Фото: Сергей Удальцов

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Теги: анастасия удальцова, задержание, кандидат в депутаты, встреча с избирателями



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