27 Июля 2021
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Происшествия Москва
Хонда столб ДТП (2017) | Фото: служба спасения СОВА

В Москве автобус врезался в столб – пострадали четыре человека

В Москве сегодня около пяти вечера пассажирский автобус врезался в опору освещения в районе дома №1 микрорайона Ленинские Горы – напротив главного здания МГУ.

По предварительным данным, пострадало четыре человека, они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.

Между тем, в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что водителю автобуса стало плохо в момент движения. Ему 55 лет, стаж работы – 37 лет, днем он проходил осмотр и к моменту аварии находился за рулем всего два часа.

"Водитель - гражданин РФ, нареканий и замечаний не имеет, отстранений по состоянию здоровья не зафиксировано, выходной был позавчера. Автобус новый, 2021 года выпуска, перед выпуском прошёл технический контроль", - добавили в дептрансе.

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Теги: автобус, пострадавшие, столб



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