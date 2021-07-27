В Москве автобус врезался в столб – пострадали четыре человека

В Москве сегодня около пяти вечера пассажирский автобус врезался в опору освещения в районе дома №1 микрорайона Ленинские Горы – напротив главного здания МГУ.

По предварительным данным, пострадало четыре человека, они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.

Между тем, в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что водителю автобуса стало плохо в момент движения. Ему 55 лет, стаж работы – 37 лет, днем он проходил осмотр и к моменту аварии находился за рулем всего два часа.

"Водитель - гражданин РФ, нареканий и замечаний не имеет, отстранений по состоянию здоровья не зафиксировано, выходной был позавчера. Автобус новый, 2021 года выпуска, перед выпуском прошёл технический контроль", - добавили в дептрансе.